Российская фигуристка Реброва объявила о завершении карьеры

Сегодня, 18:03
Российская фигуристка Мария Реброва в своих соцсетях объявила о завершении карьеры.
«Я закончила. Это решение мне далось очень тяжело. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной», — написала девушка.
Причиной завершения карьеры стал второй перелом за полгода.
«Возможно, я продолжу кататься для себя, так как очень люблю этот вид спорта!» — добавила Реброва.
16-летняя Реброва тренировалась в школе ЦСКА у тренера Дениса Леушина. Последний раз на официальных турнирах фигуристка участвовала в сезоне-2022/23.