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Фигурное катание

9 октября, 20:30

Российская фигуристка Румак не получала открепление от ФФККР для перехода во Францию

Алина Савинова
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Выступающая в танцах на льду россиянка Анна Румак не получала открепление на переход во Францию от Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что юниорка вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blanc, который состоится с 16 по 17 ноября в Сен-Жерве. В статусе заявки значится «в ожидании российского разрешения».

Новым партнером Румак стал Антонин Эмо. До этого фигуристка выступала в дуэте с Глебом Гончаровым. В прошлом сезоне Румак и Гончаров завоевали серебро юниорского этапа «Гран-при России» в Красноярске и стали девятыми на первенстве России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание

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