Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:59

Российская фигуристка Самоделкина намерена получить спортивное гражданство Казахстана

Виктория Кравченко
Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан, сообщает «РИА Новости».

16-летняя фигуристка хочет выступать за Казахстан. ФФККР пока не дала разрешение на переход Самоделкиной.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230804/samodelkina-1888159327.html
Фигурное катание
Софья Самоделкина
13
Обсудить
Читайте также
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров показал тренировку дочери: «Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу»

Тарасова — о возможном выступлении Самоделкиной за Казахстан: «Не обидно, что можем упустить. Талантом не считаю»