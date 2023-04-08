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Фигурное катание

Сегодня, 23:10

Акатьева назвала главное для себя событие в завершившемся сезоне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы журналистов после участия в ледовом шоу «Чемпионы на льду».

— Как дела? Ты обычно выходишь в микст-зону сконцентрированная.

— Дела нормально, сейчас расслаблена. Это я после проката выхожу сконцентрированная, после соревнования.

— Сейчас более свободное состояние по сравнению с соревнованиями?

— Конечно. Шоу — это совсем другое, но я и тут хочу сложный прыжок прыгнуть, потому что интересно. Мне очень нравится выступать в шоу, тут особенная атмосфера. В этом году я впервые катаю два номера.

— Нет у фигуристов такого момента, что после выступления хочется сесть в кисс-энд-край и послушать оценки?

— Нет (смеется). Не задумывалась об этом, кстати.

— Получается, ты три номера катаешь в шоу? Еще с Женей Семененко.

— Это утром сегодня получилось (смеется). Он подошел ко мне на репетиции и попросил. Сразу сказала, что согласна.

— Через несколько лет можно и в парное катание?

— Не-а. Только одиночное!

— Соревновательный сезон окончен, какие планы дальше?

— В этом году у меня ОГЭ, сейчас активно готовлюсь. Довольно сложно, стараюсь уделять внимание каждому предмету. На отдых поеду, конечно же. Пока не знаю, куда.

— Какой предмет самый сложный?

— Наверное, биология. Там много заданий. Вообще, каждый предмет по-своему сложный, нужно поработать.

— Какой был самый сложный момент сезона?

— Каждое соревнование по-своему сложное. После неудачи в короткой сложно собираться на произвольную, как было в финале Гран-при. А так я привыкла ко всем соревновательным волнением. Всегда есть мандраж.

— Главный итог или событие сезона в фигурном катании?

— Победа на чемпионате России, конечно же. И победа «красных» на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала, плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.

— Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвала MVP сезона?

— Лиза Туктамышева. Или Этери Георгиевна. (смеется)

Софья Акатьева
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