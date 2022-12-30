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Фигурное катание

Сегодня, 23:12

Туктамышева: «Не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание»

Мария Гусева
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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о своих целях.

«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию — менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство... Мне очень хочется поставить точку в своем образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться, — приводит РБК слова Туктамышевой. — Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание».

Фигуристка отметила, что пока не собирается завершать спортивную карьеру. На чемпионате России в Красноярске она стала бронзовым призером.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Источник: РБК
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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