Российская фигуристка установила мировой рекорд, сделав каскад из 36 прыжков. Видео

11-летняя фигуристка Дарья Самохвалова из группы тренера Ирины Смирновой сделала самый длинный в истории женского одиночного катания каскад, зарегистрированный на видео. На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» она исполнила подряд 36 прыжков. Видео «СЭ» предоставили тренеры школы.

Ранее среди самых длинных элементов у девушек выделялся 19-прыжковый каскад подопечной Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Она сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойных акселей.

Самохвалова сделала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и присоединила к нему два двойных акселя, три двойных тулупа, 14 двойных сальховов и 15 ойлеров. 36 прыжков — самый длинный каскад в фигурном катании, зарегистрированный на видео, кроме того Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. На соревнованиях подобные каскады запрещены, допустимый максимум — три прыжка.

Самохвалова выступает по первому спортивному разряду, она выигрывала первенство Московской области в своей возрастной категории.