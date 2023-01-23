Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:43

Валиева: «Кубок Первого канала — это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!»

Мария Гусева
Камила Валиева на Кубке Первого канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка, капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.

«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных. Кубок Первого канала — это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.

Спасибо организаторам, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» — написала Валиева в Telegram-канале.

Победу одержала команда «Красная машина», которая набрала 2344,24 балла. Капитаном была Алина Загитова. Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» стала второй — 2275,47 балла.

 

Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Траньков о Кубке Первого канала: «Мне было приятно, что я в команде Валиевой»
Загитова о Кубке Первого канала: «Нереальные эмоции — несколько дней переживаний и долгожданная победа»
Траньков о словах Загитовой на Кубке Первого: «Алина вправе вести себя так, как она считает нужным»
«Шоу круче, чем в Японии». Как Трусову гоняли по арене и как шутила Москвина: закулисье Кубка Первого канала
«Всегда можно придраться к составу, но зачем?» Валиева — о Кубке Первого канала
Роман Ротенберг болел за «Красную машину» Загитовой на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Траньков о Кубке Первого канала: «Мне было приятно, что я в команде Валиевой»