Дина Аверина: «Когда увидела произвольную программу Валиевой, расплакалась»

Дина Аверина рассказала, что расплакалась во время просмотра произвольной программы Валиевой

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что расплакалась во время просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой.

24 и 25 сентября в Москве состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. 16-летняя россиянка исполнила произвольную программу, посвященную Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Видела программу Камилы, — приводит слова Авериной РИА «Новости Спорт». — К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела произвольную программу Валиевой в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой она оказалась. Мы пишем ей, поддерживаем ее, регулярно общаемся с ней».

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире, а также чемпионкой Европы и чемпионкой России.