Козловский — о травмировавшейся Зининой: «Она красивая спортсменка, пусть поскорее возвращается в строй»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поддержали Анастасию Зинину, которая не смогла завершить короткую программу на Кубке Первого канала.

Козловский: Я хотел бы поддержать спортсменку, которая вчера неудачно упала. Я бы хотел сказать, что Настя должна как можно быстрее возвращаться в строй. Тем более она очень красивая и классная спортсменка.

Бойкова: Настя классно катает. Мы видели ее в первый раз вживую. Очень понравилось то, как она работает руками. Ничего нет важнее здоровья спортсмена. Мы рады, что самое страшное осталось позади. Мы надеемся, что она скоро вернется.

21 января Зинина упала при исполнении тройного лутца в короткой программе и не смогла покинуть лед самостоятельно.