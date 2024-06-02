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Фигурное катание

Сегодня, 20:44

Российские фигуристы не вошли в обновленный рейтинг ISU

Алина Савинова
Сборная России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине..
Фото Global Look Press
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал обновленную версию рейтинга. Российские фигуристы отсутствуют в этих списках.

У женщин рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото. Второе место занимает американка Изабо Левито, третье — бельгийка Луна Хендрикс.

У мужчин первым идет представитель США Илья Малинин. На второй позиции располагается француз Адам Сяо Хим Фа, на третьей — японец Као Миура.

В рейтинге у спортивных пар лидируют итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, а в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Фигурное катание
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