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Фигурное катание

Сегодня, 19:00

Российские фигуристы получили квоты для участия в юниорских этапах Гран-при

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Международный союзконькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты на юниорские этапы Гран-при.

«Связи остались, работа идет. Как одно из доказательств — мы получили от ISU квоты на участие в юниорских этапах Гран-при, однако они могут быть использованы только при условии допуска россиян на международные соревнования. Вопрос ISU будет рассматривать на ближайшем совете в июне, но, как нам заявили, он может быть рассмотрен как в июне, так и в сентябре», — цитирует Когана ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/17784027
Фигурное катание
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