Фигурное катание

29 октября, 13:15

Российские фигуристы рассказали о ценах в КНДР: «Пиво — 50 центов, зарплата — 10 долларов»

Елена Федянина
Автор

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также тренирующая их экс-фигуристка Ксения Конкина стали гостями международного фестиваля в Северной Корее. Они рассказали «СЭ» о жизни в стране.

— Связь с внешним миром была?

Шепталина: Мы думали, что вообще не будет. Но потом сказали, что можно купить Wi-Fi в гостинице — два доллара за десять минут. Мы брали, чтобы только созвониться, сказать, что приехали. Без интернета жить было не тяжело — времени сидеть в телефоне не было. Почти все время мы проводили на катке.

— А с гидом можно было поговорить просто о жизни?

Конкина: Мы пробовали, да. Иногда она делала вид, что не понимает, и мы поняли, что просто не имеет права отвечать. Но на пару вопросов все же ответила. Я спросила, какие у них зарплаты. Сказала: примерно 10 долларов в месяц! Мы, конечно, удивились. Цена пива — 50 центов, сигареты — столько же. Платить можно долларами, евро, юанями.

Еще я спрашивала про детей, сколько нужно иметь в семье — видели много женщин с детьми, думали, может, есть регламент. Она не ответила. Только сказала, что декрет у них десять лет. И что женщины не работают на «тяжелых» работах — в основном переводчицы, администраторы.

— Что больше всего запомнилось?

Конкина: Наверное, сам праздник — 80 лет Трудовой партии. Нам выдали красивые пригласительные на русском языке. Это было грандиозно! Огромный стадион, тысячи людей, выступления, акробаты, фаер-шоу, военные — все. Мы видели Ким Чен Ына вживую, как он говорил речь. Было очень зрелищно. Только жалко девушек-скрипачек — сидели в оркестровой яме под дождем, промокли, а мы под навесом. Но, конечно, масштаб потрясающий. И видно, как они его обожают. Когда он выходил, все вставали, хлопали, как будто каждый ждал, что он посмотрит именно на него.

Пекин: На противоположных трибунах сидели люди с разноцветными карточками, и они их меняли, складывая картинки — дракона, узоры. Огромный стадион, все организовано очень зрелищно, было ощущение, что задействовали весь город.

— А из минусов?

Конкина: Наверное, нет. Только сначала мы не хотели идти на тот концерт — сказали, что там будет Шаман, российский исполнитель, а мы подумали: «Ну видели уже и дома еще можем посмотреть». Дети устали, сами уставшие. Но хорошо, что поехали, потому что в итоге это было одно из самых впечатляющих событий поездки. В остальном — никаких минусов. Только благодарность за такой опыт.

Полностью разговор о посещении КНДР читайте здесь.

2

  Наполеон Леопард

    а там какой бриллиант у этой Свиньи?

    31.10.2025

  Slim Tallers

    Такое нам подходит. Даёшь Северную Корею на болотах!

    29.10.2025

    Фигурное катание
    Ксения Конкина/ Павел Дрозд
