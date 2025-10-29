Российские фигуристы рассказали о запретах в КНДР: «Попросили поменьше смеяться»

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также тренирующая их экс-фигуристка Ксения Конкина стали гостями международного фестиваля в Северной Корее. Они рассказали «СЭ», с какими ограничениями столкнулись.

— Вас не просили сувениры привезти?

Пекин: Нас отвезли в один сувенирный магазин, но особо никто ничего не просил. Мы сами купили. Лично меня дедушка просил привезти валюту — он коллекционирует деньги из разных стран, у него уже больше 90 разных валют. Но я не смог привезти — там, кажется, нельзя вывозить деньги. Так что только сувениры купили.

— А на каком языке вообще происходила коммуникация?

Шепталина: В основном на русском. Нам переводили с корейского. Они даже английский особо не знают. У нас был гид, который все переводил. У корейцев если кто-то и знает английский, то только самые базовые слова.

Пекин: Нет, я общался исключительно на русском. Было забавно, когда корейцы на репетициях пытались объяснить нам что-то на своем языке. Не знаю, что они думали — может, что мы их поймем.

— Можно было фотографировать?

Конкина: Да, на экскурсиях можно. Мы много фотографировались, но заранее предупреждали: нельзя снимать людей тайком. Еще во Владивостоке, перед посадкой, нас предупреждали: «Никаких фото! Ни в самолете и так далее». А там, наоборот, все сами хотели сфотографироваться! Со мной много корейцев делали фото — я же блондинка с голубыми глазами, для них экзотика. И Диму Пекина тоже все просили — он светловолосый. Кстати, там у женщин всего 20 разрешенных стрижек, а у мужчин — 10. И нельзя носить длинные волосы. А у меня волосы ниже талии — все хотели меня потрогать! Мы вообще все для них были высокие, необычные. Рост у них в среднем 150-155 у женщин, у мужчин — до 170.

— Были какие-то строгие запреты?

Шепталина: Нет, ничего не запрещали. Только в автобусе попросили поменьше смеяться, потому что могут подумать, будто мы смеемся над ними.

— И много смеялись?

Шепталина: Очень (смеется).

Конкина: Самый главный минус лично для меня — нельзя гулять. Совсем. Без гида выходить запрещено, только вокруг отеля можно было пройтись — там три беседки, зона барбекю. Все. А так — гостиница, автобус, каток, обратно. Вот это мне было тяжело, я люблю пройтись, проветрить голову.

Полностью разговор о посещении КНДР читайте здесь.