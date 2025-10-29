Российские фигуристы Шепталина, Пекин и Конкина рассказали о жизни в КНДР

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также тренирующая их экс-фигуристка Ксения Конкина стали гостями международного фестиваля в Северной Корее. Они рассказали «СЭ» о своих впечатлениях.

Конкина: В аэропорту нас сразу встретила гид — приятная женщина, все время была с нами, вплоть до обратного рейса во Владивосток. Прекрасно говорила по-русски, никаких проблем не было. В отеле, кстати, почти все тоже говорят по-русски. Мы и английский толком не использовали. Всегда ездили вместе, нашей командой из пятнадцати человек. Один раз только разделились, потому что тренировки были в разное время, а так — вместе: из гостиницы на каток, с катка обратно.

— Расскажите про дорогу в отель — окна были открыты или все зашторено?

Пекин: Открыты. Мы ехали — сначала поля, потом начались дома. Гостиница у нас была высокая, мы жили на 27-м этаже. Я заметил, что у них водоемы грязные, но люди все равно сидят, рыбачат. И я подумал: они эту рыбу потом едят или просто ради интереса ловят? Надеюсь, в ресторане нас кормили другой рыбой.

Конкина: Я все время рассматривала, как у них все ухоженно! Газоны подстрижены под один уровень, кустики ровные, чистота невероятная. И почти нет светофоров! За все время, наверное, один-два видели. Вместо них стоят регулировщицы — женщины. На каждом большом перекрестке у них круг и посередине — девушка в форме, регулирует движение. А вечером на ней жилет с огромными круглыми фонариками, как новогодние шары, красные такие, чтобы ее было видно издалека.

Есть и наши сталинки, и обычные панельки, и совершенно новые дома — прям современные, со стеклянными фасадами, подъездами, парковками. Не «Москва-Сити», конечно, но уровень хороший. Видно, что город развивается, строится. Единственное — все очень однотонное. Ни одной яркой вывески! Все серое, коричневое, никаких реклам, баннеров. Даже немного грустно от этой монохромности.

— Отель повеселее?

Конкина: Отель был просто замечательный, стоял в очень красивом месте. Сначала мы ехали через территорию, где стояли здания вроде спортивных залов — похоже на наш Новогорск, базу для спортсменов. Потом через лес, и вот — высокий отель, этажей тридцать, не меньше. Из окон — лес, поля, зелень. Погода была отличная, тепло. Сам отель чистейший, видно, что ухаживают. Мебель не новая, но аккуратная, все работает. Старались, чтобы все аккуратно было. Вот у меня по крайней мере в номере был скол на углу в стене, и видно, что его все равно подделали, заделали. Убирали два раза в день! Меняли халаты, тапочки, застилали постели — я такого нигде не видела.

Полностью разговор о посещении КНДР читайте здесь.