Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

29 октября, 13:00

Российские фигуристы Шепталина, Пекин и Конкина рассказали о жизни в КНДР

Елена Федянина
Автор

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также тренирующая их экс-фигуристка Ксения Конкина стали гостями международного фестиваля в Северной Корее. Они рассказали «СЭ» о своих впечатлениях.

Конкина: В аэропорту нас сразу встретила гид — приятная женщина, все время была с нами, вплоть до обратного рейса во Владивосток. Прекрасно говорила по-русски, никаких проблем не было. В отеле, кстати, почти все тоже говорят по-русски. Мы и английский толком не использовали. Всегда ездили вместе, нашей командой из пятнадцати человек. Один раз только разделились, потому что тренировки были в разное время, а так — вместе: из гостиницы на каток, с катка обратно.

— Расскажите про дорогу в отель — окна были открыты или все зашторено?

Пекин: Открыты. Мы ехали — сначала поля, потом начались дома. Гостиница у нас была высокая, мы жили на 27-м этаже. Я заметил, что у них водоемы грязные, но люди все равно сидят, рыбачат. И я подумал: они эту рыбу потом едят или просто ради интереса ловят? Надеюсь, в ресторане нас кормили другой рыбой.

Конкина: Я все время рассматривала, как у них все ухоженно! Газоны подстрижены под один уровень, кустики ровные, чистота невероятная. И почти нет светофоров! За все время, наверное, один-два видели. Вместо них стоят регулировщицы — женщины. На каждом большом перекрестке у них круг и посередине — девушка в форме, регулирует движение. А вечером на ней жилет с огромными круглыми фонариками, как новогодние шары, красные такие, чтобы ее было видно издалека.

Есть и наши сталинки, и обычные панельки, и совершенно новые дома — прям современные, со стеклянными фасадами, подъездами, парковками. Не «Москва-Сити», конечно, но уровень хороший. Видно, что город развивается, строится. Единственное — все очень однотонное. Ни одной яркой вывески! Все серое, коричневое, никаких реклам, баннеров. Даже немного грустно от этой монохромности.

— Отель повеселее?

Конкина: Отель был просто замечательный, стоял в очень красивом месте. Сначала мы ехали через территорию, где стояли здания вроде спортивных залов — похоже на наш Новогорск, базу для спортсменов. Потом через лес, и вот — высокий отель, этажей тридцать, не меньше. Из окон — лес, поля, зелень. Погода была отличная, тепло. Сам отель чистейший, видно, что ухаживают. Мебель не новая, но аккуратная, все работает. Старались, чтобы все аккуратно было. Вот у меня по крайней мере в номере был скол на углу в стене, и видно, что его все равно подделали, заделали. Убирали два раза в день! Меняли халаты, тапочки, застилали постели — я такого нигде не видела.

Полностью разговор о посещении КНДР читайте здесь.

Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин и&nbsp;Ксения Конкина.«Wi-Fi — по два доллара за 10 минут, зарплата — 10 долларов в месяц». Российские фигуристы рассказывают о поездке в КНДР
Telegram Дзен Max
Фигурное катание
Ксения Конкина/ Павел Дрозд
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя