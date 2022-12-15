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Фигурное катание

15 декабря, 15:09

Российские фигуристы выступили перед футбольными болельщиками в Катаре

Виктория Кравченко
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В Катаре, где проходит ЧМ-2022, перед болельщиками выступили группы фигуристов из Москвы с шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и Санкт-Петербургского государственного балета на льду с шоу «Лебединое озеро», сообщает RT.

Среди артистов были Анна Щербакова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Алексей Эм, Олег Ким, Евгения Черпакова, Игорь Шелопаев и другие.

«Лебединое озеро» было впервые представлено на территории Персидского залива.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Встретятся сборные Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1086584-katar-bolelschiki-figuristy
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