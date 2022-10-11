Российские судьи не будут работать на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию в 2023 году

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил, что российские судьи не будут работать на чемпионате Европы и чемпионате мира в 2023 году.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января 2023 года в финском Эспоо. Чемпионат мира будет проводиться с 20 по 26 марта 2023 года в японской Сайтаме.

Также судьи из России не будут задействованы в юниорском мировом первенстве, которое запланировано на 27 февраля — 5 марта в Калгари (Канада).

В начале марта 2022 года Международный союз конькобежцев России (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.