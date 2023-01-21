Мозалев: «Старался делать все на максимум. Каждый балл, каждая сотая нужны»

Сегодня, 20:24
Российский фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление в короткой программе на Кубке Первого канала.
— Эмоции только положительные. Старался делать все на максимум. Каждый балл, каждая сотая нужны.
— Лучший прокат в этом сезоне?
— Конечно.
— Помогло то, что выступал за команду? Может быть, больше ответственности было и поэтому получилось так круто откататься?
— Это стимулирует. Все-таки нужно кататься чисто, потому что хочется победить.
— Для тебя важно здесь выиграть зачет у мужчин?
— Важно не подвести свою команду.
— Эмоции есть, получается, от того, что выиграл короткую программу?
— Мы проигрываем (смеется).
— Будет разбор полетов с капитаном, если проиграете?
— Не знаю.