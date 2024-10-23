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Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Российский фигурист Артющенко отказался ставить номер под трек Инстасамки

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко после завершения ритм-танца на «Гран-при России» среди юниоров-2024/25 в Магнитогорске рассказали о выборе музыкального репертуара на прокат.

— Почему номер в ритм-танце вы поставили именно под песню группы KISS? Почему не современная музыка?

— У нас задана тема «Хиты 50-х — 70-х годов». Наша музыка выбрана под требования и правила, — ответила Василиса Григорьева.

— Чисто теоретически: под «За деньги да» (исполнитель — поп-певица Инстасамка, — Прим. «СЭ») можно поставить номер?

— Мы под это ставить не будем, — ответил Евгений Артющенко.

— На показательные выступления, конечно, можно, но у нас есть определенные правила, — добавила Василиса.

Фигурное катание

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