Российский фигурист Чиризано будет тренироваться с новой партнершей в Монреале

Российский фигурист Дарио Чиризано будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой в академии в канадском Монреале.

«Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере. Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно. Сейчас я могу сказать, что мы с Денизой в Монреале и счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед академии Монреаля. Пока еще не пришел в себя от переизбытка эмоций», — написал Чиризано в своем Telegram-канале.

21-летний Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Спортсмены стали победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске.