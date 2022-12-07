Кондратюк: «Чувствую себя определенно лучше — могу наклоняться, поднимаются обе ноги»

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о травме, из-за которой пропустил шестой этап «Гран-при России» в Перми.

«Как себя чувствую? Определенно лучше, чем было в Самаре. Положительные тенденции от лечения явно присутствуют. Могу наклоняться, поднимаются обе ноги, а в той же Самаре одна не поднималась вообще. Из-за этого тяжело далась даже обратная дорога домой. Чемодан и вещи мне помогал везти Артур Даниелян», — приводит слова Кондратюка RT.

Также 19-летний спортсмен назвал причины своих проблем со спиной.

«Прежде всего причина в больших нагрузках, в большом количестве прыжков. Возможно, неприятных ощущений добавляют какие-то отдельные позиции во вращениях, но в первую очередь это, конечно же, прыжки. Сейчас я уже хожу без боли, начал кататься, стараюсь делать все, что советуют врачи, и намерен выполнять все рекомендации максимально тщательно. Как-то более ответственно к этому подходить. Потому что здоровье одно, и хотелось бы его сохранить. Хотя бы с тем, чтобы иметь возможность подольше кататься», — сказал Кондратюк.

Кондратюк выступал на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре с болями в спине. На турнире он занял третье место, набрав 260,68 балла. После соревнований фигурист проходил реабилитацию.