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Фигурное катание

7 сентября, 16:11

Российский фигурист Мурашов высказался о запрете выступать за Швейцарию

Рустам Имамов
Корреспондент

Российский фигурист Егор Мурашов высказался о запрете выступать за Швейцарию.

— Честно сказать, я узнал об этом сейчас только от вас, — подчеркнул Мурашов. — Я слышал ранее, что мне не разрешают выступать. Ссылались на какие-то проблемы с документами. Но никакой конкретики и официальной информации еще не было. Будем сейчас разбираться.

— То есть ранее вы об этом даже не слышали?

— Мне не давали разрешения выступать. Но не объясняли почему. Судя по всему, ранее понимания не было точного, сейчас оно появилось.

— Извиняемся, что сообщаем не самые приятные новости.

— Ничего страшного. Я не переживаю на самом деле сильно. Сейчас такое время, что я сам ничего не могу с этим сделать. Надо просто ждать и смотреть, кто будет дальше.

Ранее агентство РИА «Новости» сообщило, что Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает Мурашову выступать за Швейцарию на международных соревнованиях. Данное решение может быть вызвано несоблюдением правила 109 ISU, согласно которому фигурист может осуществить переход, только если получит гражданство или как минимум год проживет на территории страны.

Егор Мурашов. «Мне не давали разрешения выступать. Но не объясняли почему». Российский фигурист — о запрете перехода в сборную Швейцарии

Фигурное катание
Егор Мурашов
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