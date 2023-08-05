Российский фигурист объяснил выбор Rammstein в качестве музыки на сезон

Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник объяснил выбор песни Rammstein «Sonne» для короткой программы на предстоящий сезон.

— Музыку мы поставили на шоу, потом оказалось, что она всем понравилась, и мы с Николаем Морошкиным решили, что она может стать музыкой для программы на сезон. Потому что популярная группа, песня ритмичная, под нее приятно катать.

— Завтра «Зенит» — «Динамо», будете смотреть?

— Нет, я про это не знаю. Не интересуюсь.

До этого Гуменник уже выступал под Rammstein, но делал это на шоу.