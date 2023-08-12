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Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Российский фигурист пояснил, почему взял образ Дориана Грея для программы на сезон

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Победитель финала Гран-при России фигурист Петр Гуменник в интервью «СЭ» объяснил выбор программ на следующий сезон. Ученик Вероник Дайнеко будет катать под Rammstein в короткой программе, а для произвольной выбрал образ Дориана Грея.

— В произвольной у тебя Дориан Грей. Тоже образ провокационный, греховный даже. Да и клип Sonne тоже спорный.

— Насчет Sonne — там образ довольно абстрактный, каждый может свое увидеть. А Дориана Грея взяли, потому что хотелось что-то необычное, такую музыку, которую еще никто не брал, чтобы развиваться.

— Кого из исполнителей ты бы ни за что не взял?

— Да много таких — наверное, большинство. Сложнее найти того, под кого бы я стал катать. И когда наступает время ставить программу, всегда долго выбираем.

— Сложнее, чем прыжки выучить?

— Ну все же нет, не смогу так сказать, потому что в случае музыки мне помогают все, хореографы, тренеры, все этим вопросом заняты.

Петр Гуменник. Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам

Фигурное катание
Петр Гуменник
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