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Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Российский фигурист рассказал, как ему подарили холодное оружие в Швейцарии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поездки в Европу и оценил, может ли себя назвать интровертом.

— Ты побывал на сборах в Швейцарии, Турции. Как тебе за рубежом, как принимают?

— Летние сборы нашей группы ежегодно проводятся за рубежом. Что касается отличия сборов от нашей работы здесь, в пример приведу Куршевель. Горы, высоко, низкое атмосферное давление, естественно, нагрузка больше, и выносливость там требуется другая. Но зато потом, когда приезжаю домой, то чувствую, что здесь кататься намного легче. Затем сборы и нужны. В этом году и в Швейцарии, и в Турции нас очень тепло принимали. В Швейцарии я жил в семье, хозяева дома доброжелательные, каждый вечер устраивали посиделки после ужина, разговоры на интересные занимательные темы, играли в теннис, гуляли. На катке занимались спортсмены из разных стран, и все мы общались.

— На день рождения хотя бы отдохнул? Как отпраздновал?

— В самолете. (Смеется.) Первыми поздравили меня родители и брат, еще ночью позвонили. Утром позвонила Татьяна Николаевна Мишина с поздравлениями. Хозяева дома, где я жил, подарили именной швейцарский нож с гравировкой моего имени. Еще меня ждал сюрприз прямо перед отъездом в аэропорт, в восемь утра, мои болельщики приехали и устроили мне поздравление с подарками, с воздушными шарами, с задуванием свеч. Фан-группы подготовили видеопоздравления от родных, друзей, тренеров, журналистов, от университета, от школы, от болельщиков. Мне было очень приятно. А за праздничным столом в этот день я принимал поздравления только от Алексея Николаевича в Стамбуле.

— Я к чему веду — получается, ты тусовку из друзей-коллег не собирал? Прав ли буду я, если скажу, что ты интроверт?

— Это первый взрослый юбилей — как без тусовки (смеется). По поводу второй части вопроса — я хорошо общаюсь со многими людьми, но круг близких друзей очень выборочный и узкий. Дружу только с теми, с кем мне комфортно и интересно.

Евгений Семененко. «На сборах в Швейцарии и Турции принимали хорошо». Фигурист-чемпион России — об отношениях с иностранцами

Фигурное катание
Евгений Семененко
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