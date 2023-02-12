Российский фигурист рассказал, как участвовал в чемпионате Филиппин

Фигурист сборной Филиппин Александр Коровин в интервью «СЭ» рассказал о своей новой сборной. Коровин выступал в России до 2021 года, но затем неожиданно стал филиппинцем и начал выступать в паре с Изабеллой Гомес.

— В самих Филиппинах вы были?

— Да, чемпионат страны у нас проходил в торговом центре. На самом деле, лед неплохой. Единственное — жарко. Выходишь на лед, а там плюс 20.

— А мимо люди ходят шоппингом занимаются?

— Нет, там огражденная зона, за заборчиком, просто так там не гуляют. Кто пришел посмотреть, пропускали по билетам или еще как. Они садились на трибуны, смотрели. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги, и занимаешься. Как массовое катание на любом катке.

— Надо тоже заявиться на чемпионат Филиппин.

— Приезжайте все! Мы отдохнем.

— Как вообще тебе Филиппины? Я читал, что экономика там поднимается.

— Сложно объяснить. Филиппины — острова, разбросанные по океану. У Беллы там родственники, дядя. У них свой дом на острове, своя лодка, они дайвингом постоянно занимаются. Красиво. А центр города, столицы — очень жарко, очень много людей, пробки постоянные, если куда-то хочется добраться, то проблематично. Есть районы как Москва-Сити, где суперкрасивые высокие здания, чисто, торговые центры, которые входят в топ-10 в мире по величине, — рассказал Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».