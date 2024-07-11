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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Российский фигурист рассказал, как взял серебро под флагом на турнире во Франции

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист-акробат Анатолий Сластин рассказал «СЭ» об участии в турнире Ultimate Figure Skater во Франции. Россиянин стал вторым в соревновании по числу сальто в минуту.

— Как вообще пришла идея туда поехать? Пришло приглашение?

— Да, пригласили организаторы с французского катка RNI, все объяснили. Все прошло замечательно, не было плохих моментов, все на высшем уровне.

— Прости за тупой вопрос, но какое место ты занял? Я не нашел информации в Интернете.

— Я подготовил программу буквально за час, в соревнованиях я занял предпоследнее место. Но затем проходил турнир по сальто — числу прыжков в минуту. В нем я занял второе место с 11 прыжками. У победителя 14.

— Была ли церемония награждения, флаг России поднимали?

— Церемония была, но флаги не поднимали. Хотя вообще была очень дружеская атмосфера, никаких конфликтов. Был экран наверху с флагами. Все участники были написаны с принадлежностью к стране.

— То есть Anatoly Slastin, Russia?

— Да.

Анатолий Сластин. Наш фигурист взял серебро международного турнира под российским флагом. Это не шутка

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