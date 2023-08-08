Российский фигурист рассказал о сложностях с инвентарем из-за санкций

Российский фигурист, чемпион мира 2021 года Александр Галлямов в интервью с «СЭ» рассказал о влиянии экипировки на результаты.

— Ты написал, что в Сочи раскатывал новые коньки. А сейчас вообще есть проблема с коньками? Они ж импортные все.

— Даже шнурки тяжело найти. Я пытался искать и Risport, и Edea — я на Risport Royal катаюсь, в них были заправлены шнурки. Но раскатывать коньки для меня вообще... какой-то триггер, что ли. Очень тяжело. Два года назад было прямо больно, и Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче. Я доверился — и реально стало лучше. Но три недели ушло. Сейчас быстрее раза в два справился. Но проблема была со шнурками — они оказались максимально тонкие и могли порваться в любой момент. Поискал на условном «Озоне», нашел шнурки какого-то бренда, буквально вчера перешнуровал и 5 августа выступал с новыми. Раньше лутц прыгал — аж нога подворачивалась, фиксация слабая. Поменял — все лутцы хорошие. Такие нюансы тоже решают, от инвентаря многое зависит.

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