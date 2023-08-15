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Фигурное катание

Сегодня, 11:45

Семененко пошутил про фейковые страницы в соцсетях

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, чемпион России Евгений Семененко в интервью «СЭ» рассказал об отношении к критике в социальных сетях.

— Тебя не удивляет, что в токсичном виде спорта тебя так любят?

— Слушай, меня радует, что я и мое катание и поведение нравятся людям. Недоброжелатели есть почти у каждого человека, иногда банально даже внешность людей не нравится и ее критикуют. Бывают неприятные слова и в мой адрес, перед тем же чемпионатом мира. (Семененко отобрался в сборную, заняв 11-е место на чемпионате России, но выиграл финал Кубка России. — Прим. «СЭ».) Тогда я первый раз с хейтом и познакомился. (Смеется.) Просто посмотрел новостную ленту. Рад, что справился. Раньше я удивлялся, а потом понял, что у всех людей есть такие «критики», даже у Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. А если такие спортсмены могут кому-то не нравиться... С этим надо не то что смириться, а просто принять, что такое явление в жизни существует.

— С фейковых аккаунтов отвечаешь?

— Конечно. Каждый вечер сижу с нескольких, вступаю в дискуссии, пишу: «Да он хороший спортсмен, круто катается». Сарказм, если что.

Евгений Семененко. «На сборах в Швейцарии и Турции принимали хорошо». Фигурист-чемпион России — об отношениях с иностранцами

Фигурное катание
Евгений Семененко
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