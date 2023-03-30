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Сегодня, 15:23

Самарин: «Хочу ли попробовать отобраться на Олимпиаду? Я уже напробовался»

Мария Гусева
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Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин поделился впечатлениями от прошедшего сезона.

— Александр Самарин сделал в спорте все, что хотел?

— Я думаю, этот вопрос можно будет задать попозже, — цитирует Metaratings.ru Самарина. — Повторюсь: сейчас прихожу на тренировки с тем, что хочу для себя понять, что на данный момент сделал все. Чтобы потом не жалеть, что рано бросил. Я хочу почувствовать полное истощение.

— Вы чувствуете это истощение сейчас?

— По прошедшему сезону я получил то, что хотел. Получил глоток свежего воздуха.

— Если в сводках новостей нас известят о том, что российские спортсмены возвращаются на международную арену, это замотивирует вас остаться в спорте и попробовать, например, еще раз отобраться на Олимпиаду?

— Мне в последнее время не очень нравится слово «попробовать», потому что я уже напробовался много чего. Больше пробовать я не хочу. Если сегодняшним днем я пойму, что мои силы подошли к нулю, я двинусь уже в другом направлении. Сейчас после прошедшего сезона хочется просто восстановиться, перевести дух. Если я проснусь и увижу такую новость, я буду очень рад за весь наш спорт.

В 2019 году Самарин стал серебряным призером чемпионата Европы.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Олимпиада
Александр Самарин
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