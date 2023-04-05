Российский фигурист, выступающий за Чехию, рассказал о настойчивой просьбе своей федерации уехать из России

Фигурист Георгий Рештенко, который выступает на международной арене за Чехию, в интервью «СЭ» рассказал о настойчивой просьбе прекратить тренировки в России и покинуть эту страну после 24 февраля прошлого года.

Ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.

«Я у него в группе был с девяти лет. Катался до 15 в Питере, уехал потом в Чехию. Но когда мне исполнилось 18 вернулся. И резко все пошло в гору, за сезон я показал невероятный прогресс. Но из-за политической ситуации пришлось уехать. Есть Грассль из Италии, который тренируется в Москве, Настя Губанова в нашей группе была… Много кто продолжает работать в России. Но у всех разные федерации и разные обстоятельства. У меня в Питере все было налажено в плане спорта и быта, я уезжать не хотел.

Так сложилась ситуация что выбора не было. Я чешский спортсмен, поэтому они имеют полное право выставлять свои условия. Категорического запрета на тренировки в Питере не было. Но мы пообщались с федерацией и приняли общее решение, что так будет лучше для всех. Запретить не могут, но могут настойчиво посоветовать. После юниорского чемпионата мира у нас были сборы в Остраве, потом поговорили с федерацией что дальше делать.

В Праге сейчас нет возможности кататься спортсменам высокого уровня. У нас все катаются кто где, Мартин парник в Канаде, другие в Италии. Мне посоветовали попробоваться в Америке. В Европе многие страны свою систему не выстраивали и им сейчас проще оплатить тренировки где-то в другом месте, нежели сейчас готовить всю эту базу с нуля. Так что, разумеется, мне помогают финансово, я сейчас единственный потенциально сильный одиночник в стране. За мной никого», – сказал Рештенко.

Отметим, что на чемпионате мира-2023 Георгий занял последнее место.