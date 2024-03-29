Российский фигурист выступил за разрешение сальто на соревнованиях

Российский фигурист, участник шоу и популярный тиктокер Артем Федорченко в разговоре с «СЭ» порассуждал о разрешении сальто в официальных прокатах.

Бронзовый призер чемпионата мира Адам Сяо Хим Фа сделал сальто в произвольной программе, но получил два балла штрафа. В России сальто регулярно делают вне соревнований Дмитрий Алиев и танцор Андрей Ежлов.

— Безумно счастлив за Адама. Он катал в первой разминке в произвольной программе, и было интересно, насколько долго он задержится в лидерах. Я ему написал сразу, мол, как прикольно и круто в итоге получилось — мы иногда переписываемся. Для меня он один из самых мощных фигуристов на планете, со своим изюмом.

Разрешить сальто? Спорный вопрос. Есть люди, которые его уверенно делают, 10 из 10, как Адам, например. Но его запретили не просто так. С другой стороны, по такой логике четверной тоже опасен. В случае с Адамом я бы точно разрешил. (Смеется.)

Малинин? Он из разряда людей, про которых говорят — в поколении рождается один уникум. Гений техники, гениален в своем деле, и много лет его никто не переплюнет, мне кажется, — сказал Федорченко.