Российский фигурист заявил, что морально готов больше не выступать на международной арене

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, в том числе турниров под эгидой ISU.

«Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю. Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.

Причем скорее важны ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто. На мой взгляд, вполне можно реализоваться и в России. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать. За рубежом наши турниры точно признавать не будут, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов», — сказал Савосин.

Роман уезжал работать в Казахстан и пропустил сезон 2022/23, однако затем вернулся в Россию.