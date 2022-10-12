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Фигурное катание

Сегодня, 22:11

Российский тренер Доброскоков рассказал, на кого нужно обратить внимание в парном катании

Мария Гусева

Российский тренер Сергей Доброскоков рассказал, кто в парном катании может сделать прорыв.

«Если мы вспомним китайских олимпийских чемпионов Суй Вэньцзин и Хань Цуна, которые делали четверную подкрутку, то они опережали весь мир в технике, когда еще катались в юниорах. Поэтому, мне кажется, имеет смысл обратить внимание на тех спортсменов, кто сейчас на подходе», — цитирует RT Доброскокова.

На Олимпийских играх в Пекине серебро в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми призерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1060450-dobroskokov-parnoe-katanie-mir
Фигурное катание
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