Доброскоков: «Хочешь заниматься парным катанием — укладывайся в вес»

Российский тренер Сергей Доброскоков рассказал, почему для партнерши в парном катании важно держать вес на определенном уровне.

«Просто объясняю, что мы все-таки не бобслеем занимаемся. Партнер-то ладно, он всегда девочку поднимет — в зале для этого занимается. Но выбросы никуда не денешь. Там высота, пролет, нагрузка в пять раз увеличивается при приземлении. Килограмм лишнего веса — колени, считай, полетели — и все, с большим спортом покончено. Значит, надо просто для себя решить: хочешь заниматься парным катанием — укладывайся в вес. Я даю критерии. Для парного катания разница между ростом и весом должна составлять у девочки 114—115. Не получается держать себя в этих рамках — всегда можно уйти в танцы или вообще поменять вид спорта», — приводит слова Доброскокова RT.

Ранее у Доброскокова тренировалась пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Теперь спортсмены занимаются под руководством Сергея Рослякова.