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Фигурное катание

Сегодня, 18:11

Российский тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где жила и работала с 90-х

Алина Савинова
Наталья Линичук.
Фото РИА Новости
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Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы Наталья Линичук окончательно вернулась из США в Россию, сообщает «Российская газета».

Как отмечает источник, 66-летняя тренер посетила Кубок Первого канала, который проходит в Москве.

Линичук выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым, который в 1981 году стал ее мужем. После окончания спортивной карьеры они работали тренерами в городе Астон (США). Среди их подопечных олимпийские чемпионы Оксана Грищук — Евгений Платов, серебряные призеры Олимпийских игр Анжелика Крылова — Олег Овсянников, Ирина Лобачева — Илья Авербух и другие пары.

В 2014 году Линичук и Карпоносов развелись, после чего мужчина переехал в Москву, где продолжил свою тренерскую карьеру.

Наталья Линичук и&nbsp;Геннадий Карпоносов. Звезды советского фигурного катания были неразлучны, а затем делили в суде шкафы. История любви Линичук и Карпоносова

Источник: https://rg.ru/2023/01/22/rossijskij-trener-natalia-linichuk-okonchatelno-vozvratilas-iz-ssha-v-rossiiu.html
Фигурное катание
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