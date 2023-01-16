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Фигурное катание

Сегодня, 14:51

Росляков — о переходе Косторной: «Решение еще не было принято. Будем обсуждать, получится ли у нас работать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос «СЭ» о переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха — сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано. Как таковое, решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся — будем обсуждать получится ли у нас работать вместе», — сказал Росляков «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Фигурное катание
Алена Косторная
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Росляков обсудит с Косторной план перехода в парное катание после ее отпуска