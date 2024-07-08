Рой Джонс-младший отказался проводить спарринги с Загитовой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил, что не будет проводить спарринги с Алиной Загитовой, которая также в свободное время занимается данным видом спорта.

«Алину я знаю, большая спортсменка, олимпийская чемпионка. Я слышал, что она периодически практикует боксерские тренировки, это отлично. Но я ни в коем случае не буду проводить с ней спарринги. Это опасно», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Джонс ранее на Дне московского спорта провел боксерскую тренировку с Джиганом. Загитова принимала участие в подобном мероприятии в 2022 году. Ее оппонентом был прославленный российский боксер Олег Саитов.