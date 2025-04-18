Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах

Сегодня, 10:37
Тренер Сергей Розанов прокомментировал заявление фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах с его стороны.
«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — приводит слова Розанова сайт matchtv.ru.
16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова фигуристки Вероники Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.
Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 по июль 2021 года.