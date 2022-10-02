Рудковская была уверена, что фигуристка Трусова уйдет от Тутберидзе сразу после Олимпиады

Совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала решение Александры Трусовой покинуть группы Этери Тутберидзе.

1 октября в СМИ писали, что девушка перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет», — цитирует Рудковскую ТАСС.