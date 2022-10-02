Рудковская была уверена, что фигуристка Трусова уйдет от Тутберидзе сразу после Олимпиады

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Совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала решение Александры Трусовой покинуть группы Этери Тутберидзе.
1 октября в СМИ писали, что девушка перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет», — цитирует Рудковскую ТАСС.
18-летняя фигуристка стала является бронзовой чемпионкой мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.