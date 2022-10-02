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Фигурное катание

Сегодня, 14:34

Рудковская была уверена, что фигуристка Трусова уйдет от Тутберидзе сразу после Олимпиады

Виктория Кравченко
Яна Рудковская.
Фото Global Look Press

Совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала решение Александры Трусовой покинуть группы Этери Тутберидзе.

1 октября в СМИ писали, что девушка перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет», — цитирует Рудковскую ТАСС.

18-летняя фигуристка стала является бронзовой чемпионкой мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

Александра Трусова
Яна Рудковская
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