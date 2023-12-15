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Сегодня, 20:15

Рудковская и Плющенко открыли новую арену в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко открыли новый каток «Ангелов Плющенко» в Москве.

«Три года нашей жизни прошло, мы прошли много чего, пандемию и мобилизацию, и наконец наша арена готова. Сегодня мы рады ее открыть. Здесь будут заниматься не только одиночники, но и пары, и танцоры.

Академия «Ангелы Плющенко» — большая семья. Как говорит Евгений, наши двери открыты для любого спортсмена. В честь открытия выступят самые разные спортсмены, в том числе и те, кто занимались у нас в прошлом», — сказала Рудковская.

Первое отделение академии «Ангелы Плющенко» открылось в Москве в апреле 2017 года.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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