Рудковская о словах Тутберидзе про закрытие долга Парсеговой: «Респект от сильной женщины сильной женщине»

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на заявление тренера Этери Тутберидзе о том, что весь долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Ранее академия Евгения Плющенко выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. Команда Тутберидзе решила провести платную открытую тренировку, чтобы перевести часть вырученных средств на закрытие долга фигуристки.

«Этери Георгиевна, если все будет так, как Вы написали, то респект от сильной женщины сильной женщине! Надеюсь, в ближайшее время произойдет то, что должно было случиться еще год назад. Я правильно понимаю, Ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно — и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придется в случае выигрыша. Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств ее правоты и не верят в победу во второй инстанции? Зачем эти вбросы про апелляцию на фоне Вашего заявления?» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 8 сентября, стало известно, что на открытую тренировку Тутберидзе продано 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей. Мероприятие состоится 9 сентября.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.