Рудковская назвала Костомарова самым кассовым фигуристом России

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» призналась, что потрясена историей Романа Костомарова.

— Прямо очень мощная история. Мы на связи, Евгений общается с ним. Абсолютная сенсация этого года. Чуть меньше года назад мы разговаривали с Ильей Авербухом, и он мне говорил, что шансы Ромы выжить — несколько процентов. Потом, когда случилась ампутация, мы это знали, но никто, естественно, не говорил. Он стопроцентный герой нашего времени. Я понимаю, насколько у него сейчас высокая популярность. Это история про то, как действительно нет ничего невозможного. Это же первый такой кейс в истории — фигурист, у которого нет рук и ног. Уникальный прецедент.

Знаю, что весь мир им восхищается. Я подписана на иностранные паблики, и видео, как Таня с Ромой катались, облетело весь мир. Когда реально спорт вне границ и выше всего. Он настоящий олимпийский чемпион, спустя столько лет он подчеркнул это звание. И гениальный спортсмен. Какая сила духа, мужество! У меня Саша играл с ним в хоккей год назад, и он сейчас говорит: «Мама, я его вижу, и если бы мне сказали, что у него нет кистей и стоп, я бы ни за что не поверил». Он уже все понимает. Даже детей впечатлило. Я уверена, он должен быть примером для огромного количества людей. Например, которые попали в аварию.

— То есть в его выходе в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» — встречал такие мнения.

— Абсолютно нет. Браво Илье, что он так это показал. К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей. Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома — самый кассовый фигурист России. Когда Миша Галустян выиграл «Ледниковый период», меня спрашивали, кто самый оплачиваемый фигурист. Я думала — Плющенко, Ханю... Оказалось, Галустян, все хотели увидеть его на коньках, он стоил 20 тысяч долларов. У Костомарова другая история, но сейчас он, наверное, самый кассовый! Евгений Плющенко сохраняет позиции, он из мужчин самый высокооплачиваемый, но сейчас на афише достаточно одного Костомарова, больше никого не надо — и пойдут.

— Костомарова переманиваете?

— Ни в коем случае. Во-первых, очень много ребята помогали — Таня [Навка], Илья [Авербух]. Там катается Оксана [Домнина] — великая женщина, которая стоит за этим мужчиной, у них команда. Респект Илье за такую поддержку, и когда они делали шоу в поддержку Романа, то многие относились скептически. А Рома сделал невозможное. Никто никого переманивать не будет, Рома катается в шоу Ильи. И у нас хватает своих собственных звезд. Но если когда-нибудь мы пригласим Рому как приглашенного гостя на день рождения Плющенко... Это было бы здорово.

Самый дорогой фигурист — Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля — Александра Трусова. И это справедливо, — сказала Рудковская.