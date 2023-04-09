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Фигурное катание

9 апреля, 22:44

Рудковская назвала шоу Тутберидзе «прекрасным»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный продюсер и организатор шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Яна Рудковская рассказала о концепции своего шоу и высказалась о конкурентах.

— Мы хотели отличаться, — сказала Рудковская. — У нас сейчас есть очень много прекрасных шоу, у наших конкурентов. Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться. Наши ребята катали не свои программы, которые могли бы увидеть зрители на соревнованиях, по телевизору. Мы хотели сделать так, чтобы они увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду.

Ранее Рудковская объяснила, почему Александра Трусова не будет прыгать четверной лутц на шоу Плющенко.

Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
Яна Рудковская
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