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Фигурное катание

Сегодня, 18:35

Рудковская назвала вероятный конфликт Игнатовой и Муравьевой сплетнями и домыслами

Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Продюсер и совладелец академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что между Софьей Муравьевой и Александрой Игнатовой (Трусовой) нет никаких конфликтов.

Ранее во вторник появилась информация, что Муравьева сменила группу в академии Евгения Плющенко якобы из-за натянутых отношений с Игнатовой.

«Как же надоели эти мужики-сплетники-журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе на них рейтинг.

По вашей информации «кто-то и что-то»... Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырех случаях: если вам ее дала Саша [Игнатова], Соня [Муравьева], Плющенко или Рудковская. Обе девочки тренируются под руководством Евгения, у него три группы», — цитирует Рудковскую match.tv.

18-летняя Муравьева является серебряным призером чемпионата России-2024 года.

20-летняя Игнатова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Осенью 2024 года спортсменка объявила о возобновлении карьеры после паузы и приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка Александра Игнатова. Мы знаем, сколько баллов набрала Трусова после возвращения — и ей не понравится. Анализ от секретного судьи

Источник: match.tv
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Софья Муравьева
Яна Рудковская

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