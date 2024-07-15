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Фигурное катание

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Рудковская после интервью мамы фигуристки Парсеговой: «Адвокаты изложат нашу позицию в суде»

Рудковская не стала комментировать интервью мамы фигуристки Парсеговой
Яна Рудковская.
Фото Global Look Press
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«СЭ» опубликовал интервью мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой — Натальи Парсеговой, в котором она подробно изложила свою позицию по иску от академии «Ангелы Плющенко».

В начале июня стало известно, что школа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подала на Наталью Парсегову в суд с требованием возместить 1,9 миллиона рублей на подготовку в связи с преждевременным расторжением договора и переходом в другую школу. Суд состоится 17 июля.

Арина Парсегова с&nbsp;мамой Натальей и&nbsp;Евгений Плющенко. «Ангелы Плющенко» требуют 1,9 миллиона с семьи юной фигуристки. «Дело Арины Парсеговой» глазами ее мамы

После интервью с Натальей Парсеговой «СЭ» связался со второй стороной конфликта. Генеральный директор и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская так ответила на наш запрос: «Не комментирую судебные процессы. Предпочитаю в суде доказывать правоту. Наши адвокаты изложат нашу позицию в суде».

Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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