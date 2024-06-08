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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать фигуристки Арины Парсеговой.
Ранее Никулинский суд Москвы зарегистрировал гражданское дело по иску о взыскании с матери 12-летней фигуристки денежных средств на сумму 1,9 миллиона рублей.
«Все знают, скольким детям мы помогаем, скольким даем возможности. Но когда так плюют нам всем в душу, я не готова это точно прощать! Деньги немалые, почти 2 миллиона. Они могли бы пойти на другого талантливого ребенка», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.
До сезона-2020/21 Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. В мае прошлого года спортсменка вернулась в группу Тутберидзе.