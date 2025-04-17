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Фигурное катание

17 апреля, 17:13

Рудковская опубликовала позицию академии Плющенко по обвинениям в адрес тренера Розанова

Камила Абдурахманова
Продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Продюсер Яна Рудковская опубликовала позицию академии Евгения Плющенко по обвинениям в адрес тренера Сергея Розанова.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

«Мне вчера оборвали все телефоны. Я нахожусь сейчас в нашем туре по Сибири вместе с Никой Жилиной в данный момент.

Сергей Розанов 4 года не является тренером академии. Подробности мы действительно узнали по Нике в момент расставания уже с Сергеем.

Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня еще раз с ними поговорила. Почему они решили это рассказать спустя 5 лет — у всех вопрос. Отвечу!

Ника не хотела афишировать этот факт и придавать его огласке, пока была маленькая, и не разрешала родителям поднимать этот вопрос. Людмила Николаевна решила рассказать об этом, чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию», — написала Рудковская в социальных сетях.

Рудковская добавила, что поступки Розанова омерзительны. Она отметила, что он звонил ей вчера и клялся, что не совершал определенных действий. Однако она подчеркнула, что он уже однажды солгал ей и Евгению в важном вопросе, и спустя время они узнали об этой лжи из достоверных источников. Рудковская заявила, что не верит Розанову.

16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова к фигуристке Веронике Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.

Источник: Telegram-канал Яны Рудковской
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Фигурное катание
Вероника Жилина
Яна Рудковская
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