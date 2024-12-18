Рудковская отметила Дикиджи как претендента на золото чемпионата России

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась мнением о фаворитах в мужском одиночном катании.

— Интересный Влад Дикиджи, поэтому пригласила его к нам в шоу — он будет выступать в «Спящей красавице» и в «Золушке». У Влада Дикиджи будет очень крутая роль. Я ему придумала историю в необычном образе. Мне кажется, к его темпераменту это все очень подойдет. Сегодня могу сказать так: я ставлю на Дикиджи, специально приехала посмотреть на него на этапе «Гран-при». И уже давно договорилась с его тренером об участии Влада в наших ледовых постановках. Думаю, что сейчас его время и у него очень большие шансы стать чемпионом России. Это такая свежая кровь в мужском фигурном катании. Респект его тренеру Олегу Татаурову за такого спортсмена. Таких точно любят девочки. Наконец-то девочки будут приходить не на девочек, а на мальчиков.

Еще мне очень нравится Николай Угожаев. Его образ в стиле Сен-Лорана — это очень неожиданно. Есть люди в мире моды, которые просто очарованы им. Они прислали мне запись его выступления с пометкой «новый секс-символ фигурного катания». Такой парень из вампирской саги.

Не хочется, чтобы этот спорт мальчики покидали так же быстро, как девочки. Хочется видеть больше долгожителей в спорте. Тем более что возраст привносит на лед особые «взрослые» чувства, пластику, эмоции, мужскую харизму, то, что было у Ягудина и Плющенко. И то, чего еще нет у совсем юных ребят.