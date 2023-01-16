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Фигурное катание

Сегодня, 14:41

Рудковская — о переходе Алены Косторной в парное катание: «Когда люди пробуют что-то новое, то это вызывает уважение»

Константин Белов
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Продюсер и совладелица школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Я желаю Алене только успехов. Я с ней разговаривала буквально перед Новым годом, она показывала уже на наших шоу парные элементы. Очень жалко, что она не продолжит спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка. Но есть один момент, видя, как развиваются наши юниоры, конкуренция на следующий сезон будет бешенная, и юниоров перевели во взрослое катание. Конкурировать и занимать пятые-седьмые места — это не в интересах чемпионки Европы. Кейс уникален тем, что Алена добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала «Гран-при». Мне кажется, что если у нее получится и в парном катании, то это будет интересно. Когда люди после Олимпиады заканчивают и не катаются, то это очень грустно, а когда люди пробуют что-то новое, то это вызывает уважение. Поэтому хочется, чтобы у Алены все получилось, у нас тренируются три пары, которые тренируются с мая месяца. Они все показали за полгода хороший результат, стали призерами этапов «Гран-при». Мы следим внимательно за парным катанием, в случае с Аленой — надо очень много работать, одно дело сказать, другое дело сделать. Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее», — сказала Рудковская «СЭ».

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Фигурное катание
Алена Косторная
Яна Рудковская
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