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Фигурное катание

Сегодня, 18:10

Рудковская: «Му судились не с 12-летней девочкой, а ее неблагодарной мамой»

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Продюсер Яна Рудковская отреагировала на победу в суде академии «Ангелы Плющенко» над матерью фигуристки Арины Парсеговой. Она подчеркнула, что претензии у школы фигурного катания были только к Наталье, а не к 12-летней девочке.

«Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с ее неблагодарной мамой. Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания. Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тыс. за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет — тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

При этом, по словам продюсера, когда Парсегова решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до это приобрела за счет «Академии Плющенко» дорогостоящие коньки.

«Тут встал уже вопрос принципа, а не денег... Мы не против. Мы за
справедливость, которая сегодня восторжествовала благодаря правосудию», — добавила Рудковская.

Академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

Источник: Telegram-канал Рудковской
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
Яна Рудковская
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